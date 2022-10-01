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  4. Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu

Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu

Bursa'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu hain saldırıya ilişkin 9 bin saatlik kamera kaydı teröristleri yakalattı.

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