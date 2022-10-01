Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu 01 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Bursa'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu hain saldırıya ilişkin 9 bin saatlik kamera kaydı teröristleri yakalattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6337f4c170cbc526ec726a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu