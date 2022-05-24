Anasayfa Video Galeriler Gündem Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 08:10 Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628c68bd72129c443e71b733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İngiliz turiste İstanbul'da dehşeti yaşattılar! Kanlı saldırı kamerada İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncudan dans şov! Pes dedirten olay: Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki İstanbul'un göbeğinde mermiler havada uçuştu! Çatışma anı kamerada İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı!