  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası

Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası

Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli bir mühendis, kadın şube müdürünün sözlü ve fiziki cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu
50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti
At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada
Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi
Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence
Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar
Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi
Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi
Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu