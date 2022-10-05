Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:45 Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli bir mühendis, kadın şube müdürünün sözlü ve fiziki cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d6e5763283673bd745953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu