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  3. 12 Ağustos 2020 18:00

Büyükada'da 3 katlı binada yangın

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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