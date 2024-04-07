Anasayfa Video Galeriler Gündem Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 14:10 Bursa'da kaza yapan ve yakıt deposu delinen TIR, şehri birbirine kattı. TIR polis tarafından yakalanırken yaklaşık 20 kilometrelik yolda 10 farklı kaza yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66127f2d3284aff72e0b29c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya linci öldürdü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi İstanbul'da lüks rezidansta feci ölüm Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var