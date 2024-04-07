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Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden

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Bursa'da kaza yapan ve yakıt deposu delinen TIR, şehri birbirine kattı. TIR polis tarafından yakalanırken yaklaşık 20 kilometrelik yolda 10 farklı kaza yaşandı.

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