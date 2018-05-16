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  3. 16 Mayıs 2018 19:30

Cadde ortasında şok görüntüler

Elazığ'da 4 kız, henüz bilinmeyen bir nedenden cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona erdirilen kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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