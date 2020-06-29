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  3. 29 Haziran 2020 21:55

Çanakkale’de orman yangını!

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Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Herkesi içinde çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Herkesi içinde çırılçıplak denize girdi
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Hem kısıtlamayı, hem de maske kuralını ihlal edip, polisten kaçmaya çalıştı
Hem kısıtlamayı, hem de maske kuralını ihlal edip, polisten kaçmaya çalıştı
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Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
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Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi
Türkiye günlerce Tuğba'yı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi
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Yerli ve milli elektrikli trende büyük gün!
Yerli ve milli elektrikli trende büyük gün!
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Evin bodrumundan çıkan iskelet şaşırttı
Evin bodrumundan çıkan iskelet şaşırttı
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