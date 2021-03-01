Anasayfa Video Galeriler Gündem Çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürüklediler! Çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürüklediler! 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 23:00 ABD’nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledikleri an güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d47d421a04e460e13fa67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video Ankara’da kadın oyunları festivali başlıyor Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları Antalya'da ortalık karıştı! Bıçaklı, sopalı, pompalı tüfekli kavga kamerada Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum!