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  4. Çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürüklediler!

Çantasını çaldıkları kadını metrelerce sürüklediler!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledikleri an güvenlik kameralarına yansıdı.

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