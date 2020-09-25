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  3. 25 Eylül 2020 15:20

Çapa'da dehşet anları! Bir sağlık çalışanı daha darp edildi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alındı.

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