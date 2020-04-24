  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Nisan 2020 13:10

Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
İşte Türkiye'nin3 adımda normalleşme takvimi: Takvimler 2021'i gösterecek
İşte Türkiye'nin3 adımda normalleşme takvimi: Takvimler 2021'i gösterecek
Video Galeri
Saldırıya uğrayan başkan: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı
Saldırıya uğrayan başkan: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı
Video Galeri
Koronavirüsten ölen doktor, salgında gönüllü görev istemiş
Koronavirüsten ölen doktor, salgında gönüllü görev istemiş
Video Galeri
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
Video Galeri
Türkiye'nin ''Gülen Adam''ını incelemek istiyorlar
Türkiye'nin ''Gülen Adam''ını incelemek istiyorlar
Video Galeri
Pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen çoluk çocuk halay çektiler
Pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen çoluk çocuk halay çektiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM