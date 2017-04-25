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  3. 25 Nisan 2017 11:20

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Alaybey-Mavişehir arasında hizmet veren tramvayda amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Seyir halindeki tramvayın son vagonuna tutunan 2 çocuk adeta ölüme meydan okudu.

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