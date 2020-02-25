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  3. 25 Şubat 2020 14:40

Demet Akalın'dan itiraf: ''13 aydır yalnız yatıyorum''

Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile birlikte bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, burada evliliğiyle ilgili bir soruya son derece ilginç bir açıklamada bulundu.

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