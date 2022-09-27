Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli'de ilginç olay: Tokatladı, ayakkabısını çıkartıp vurdu, suratına tükürdü Denizli'de ilginç olay: Tokatladı, ayakkabısını çıkartıp vurdu, suratına tükürdü 27 Eylül 2022 Salı Saat: 17:55 Denizli'de Öfkeli bir kadın, bankta oturan bir erkeği önce tokatladı, sonra ayakkabısını çıkartıp vurdu, en sonunda ise suratına tükürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63330ed581d39d31c92e7833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada Davutoğlu'nun zor anları! ''Hocaefendi demedim'' dedi, izleyici videoyu açtı Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu Melek Mosso sahnede saçlarını kesti Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti