Denizli'de ilginç olay: Tokatladı, ayakkabısını çıkartıp vurdu, suratına tükürdü

Denizli'de Öfkeli bir kadın, bankta oturan bir erkeği önce tokatladı, sonra ayakkabısını çıkartıp vurdu, en sonunda ise suratına tükürdü.

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