Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem bölgesinde en acı nöbet... Deprem bölgesinde en acı nöbet... 31 Mart 2023 Cuma Saat: 12:15 Güncelleme: 31 Mart 2023 Cuma 12:15 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından vatandaşlar, yıkılan binaların enkazı altında kalan eşyalarını ve hatırlarını aramaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426a4ae37db093c7b50b793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi Başkent dondu! Termometreler eski 9'u gösterdi İstanbul'da harfiyat kamyonu dehşeti! Trafiği birbirine kattı ''Yuh!'' desek bile az! 4 tekerli trafik canavarı kaldırımda Hadise sınırları zorladı! Küvetten yarı çıplak ve ıslak poz Bolu'da korkunç kaza: 58 araç birbirine girdi! Meclis'te +18 rezaleti! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü