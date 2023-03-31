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Deprem bölgesinde en acı nöbet...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından vatandaşlar, yıkılan binaların enkazı altında kalan eşyalarını ve hatırlarını aramaya devam ediyor.

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