Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 20:00 Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde oluşan ışık patlamaları kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637e51b024c56c1237049813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu