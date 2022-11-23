  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada

Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde oluşan ışık patlamaları kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme
Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera
HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı
Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu
Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf!
Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var
Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı
Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı
17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu