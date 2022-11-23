Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Kocaeli, Sakarya'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde oluşan ışık patlamaları kameralara yansıdı.

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