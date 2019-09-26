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  3. 26 Eylül 2019 19:05

Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı

İstanbul'da yaşanan depreme Kocaeli'de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Video Galeri
Dişçide deprem anı kamerada
Dişçide deprem anı kamerada
Video Galeri
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Video Galeri
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
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