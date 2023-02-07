Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi... 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:20 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 08:20 Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1df953a35b84c4d0adaa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı