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Depremzedeler en zor geceyi böyle geçirdi...

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı.

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