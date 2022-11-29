Anasayfa Video Galeriler Gündem Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! 29 Kasım 2022 Salı Saat: 13:25 Güncelleme: 29 Kasım 2022 Salı 13:25 Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri şaşırttı. İlçe sakini bir vatandaş obruğa düşmekten kıl payı kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6385de2029a30d26603e0623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı Ahmet Hakan'ın canlı yayında mide bulandıran ses Yolcu otobüsü devrildi, 39 kişi yaralandı Timsah bu sefer sert kayaya çarptı! Çiğnemeyi başaramayınca geri bıraktı Yusufeli Barajı'nda sular yükselmeye başladı