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Dev obruk görenleri hayrete düşürdü!

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Sivas'ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri şaşırttı. İlçe sakini bir vatandaş obruğa düşmekten kıl payı kurtuldu.

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