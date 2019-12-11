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  3. 11 Aralık 2019 14:45

Düğünde kıskançlık krizi ! Damat ortalığı birbirine kattı

Gürcistan'da bir düğünde, fotoğrafçının gelinle ilgilenmesini kıskanan damat elindeki şampanya şişesini salonun ortasında parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

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