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  3. 29 Temmuz 2019 15:20

Ebru Polat dans ederken kendinden geçti

Şarkıcı Hadise'nin Reynmen'in ''Ela'' şarkısıyla dans ettiği video sosyal medyada çok konuşulmuştu. Aynı şarkıyla bir dans videosu da Ebru Polat'tan geldi.

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