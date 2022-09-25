Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Seçkin İstanbul'u salladı Ece Seçkin İstanbul'u salladı 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 23:25 Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, İstanbul Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330b92ce1a8b6494a038693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronlar'' görevde Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi! AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline''