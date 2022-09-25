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Ece Seçkin İstanbul'u salladı

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Güzelim’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oynayan güzel pop yıldızı Ece Seçkin, İstanbul Kadıköy Festival Park alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile buluştu.

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