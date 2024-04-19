Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:26 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 11:26 İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66222a9ad003388cab05fb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama Deprem konutlarının son hali görüntülendi 2 bin yıllık tarihi yapı, depremden sapasağlam çıktı Hurda malzemelerden yaptı: Emekli imam elektriği bedavaya getirdi İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var