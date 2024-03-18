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  4. Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı

Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı

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Ankara'da, 16 yaşındaki A.A., 3 saat 15 dakika içinde, pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi de bıçakladı.

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