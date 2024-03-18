Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 14:26 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 14:26 Ankara'da, 16 yaşındaki A.A., 3 saat 15 dakika içinde, pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi de bıçakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f824d347ad987e1d0059a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı