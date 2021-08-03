  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda, isyan etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Emre Kınay isyan etti: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Her yer saniyeler içinde yandı: Patlayan kozalaklar yangını böyle büyüttü
İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor
Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı
Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı
Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!''
Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin
İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı
Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler