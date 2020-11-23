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  3. 23 Kasım 2020 14:00

Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken, lüks otomobilinde hasar oluştu.

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