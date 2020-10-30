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  3. 30 Ekim 2020 22:30

Enkaz altındaki annenin cansız bedenine ulaşıldı, oğlu yaralı olarak kurtuldu

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Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
Bakanlardan İzmir'de deprem ile ilgili önemli açıklamalar
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Cezaevinden çıkan Halil Sezai Kadıköy'deki evine geldi
Cezaevinden çıkan Halil Sezai Kadıköy'deki evine geldi
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Kandilli Rasathanesi'nden açıklama: 21 artçı meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama: 21 artçı meydana geldi
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Deprem sonrası İstanbul'da bir bina boşaltılıyor
Deprem sonrası İstanbul'da bir bina boşaltılıyor
Video Galeri
Fatih Portakal deprem sırasında yaşadığı korkuyu anlattı
Fatih Portakal deprem sırasında yaşadığı korkuyu anlattı
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Korku dolu anlar! Depreme canlı yayında yakalandılar
Korku dolu anlar! Depreme canlı yayında yakalandılar
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