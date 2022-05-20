Erdoğan: Daha büyük iş birliklerinin habercisi olarak kabul ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün suya indirilme törenine video mesaj ile katıldı. Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derinlere inen tarihi bağlarının son dönemdeki en somut ürünlerinden biri olarak gördüğüm bu projenin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi...

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