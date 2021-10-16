Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısına "koalisyon" diyaloğu damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ae46c0e167f60b62dbfd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama Türkiye'nin kuş cenneti şimdi moloz cenneti oldu Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...'' Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt