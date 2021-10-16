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  4. Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu

Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısına "koalisyon" diyaloğu damga vurdu.

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