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  3. 25 Nisan 2020 09:40

Erdoğan'a bu hatayı kim yaptırdı: ''İstiklal Marşı canlı değil banttandı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte kameralar karşısına geçerek İstiklal Marşı'nı okuduğu anlarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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