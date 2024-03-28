Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 16:15 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşına yönelik düzenleme için temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, ''Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66056d8e21ba6904000e8d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı Denizde erkek cesedi bulundu Okulda temizlik faciası: 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor 9 günlük bayram tatilinde rota Yunan adalarına çevrildi Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı