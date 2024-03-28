Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşına yönelik düzenleme için temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, ''Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.'' dedi.

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