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Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne''

Prag'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gel seni de Türk Birliği'ne alalım'' dedi.

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