Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'' Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne'' 06 Ekim 2022 Perşembe Saat: 17:55 Prag'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gel seni de Türk Birliği'ne alalım'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633eec5bb1b66834384fa663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kulaklıkla yürürken tren çarptı! O anlar kamerada Bülent Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi için dikkat çeken sözler Kız öğrenci yurdunda feci ölüm! Genç kızın cesedini görünce fenalık geçirdiler Ümit Özdağ: ''Kılıçdaroğlu Erdoğan'a gollük pas verdi. Bunu ancak iyi bir AKP'li yapar'' Marmaray’da vatandaşı isyan ettiren arıza İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu unutunca olanlar oldu! Şampuan ve deodorant içip hastanelik oldu Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan'' Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi, Ebru Baki zor anlar yaşadı