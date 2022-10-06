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  4. Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan''

Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün izlettiği ve “Başörtüsünü zorla çıkarttı” iddiasında bulunduğu Tuncay Özkan, mahkeme kararı ile Erdoğan’a yalanladı. Meğer Naile Aksay başörtüsünü kendisi çıkartmış.

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