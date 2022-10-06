Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan'' Erdoğan'ı belgelerle yalanladı: ''Özür dile Erdoğan'' 06 Ekim 2022 Perşembe Saat: 10:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün izlettiği ve “Başörtüsünü zorla çıkarttı” iddiasında bulunduğu Tuncay Özkan, mahkeme kararı ile Erdoğan’a yalanladı. Meğer Naile Aksay başörtüsünü kendisi çıkartmış. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633e81b8a1bf922f866665d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: ''Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi'' AK Partii İl Başkanı'nın bu şovu tepki çekti Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi