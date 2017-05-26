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  3. 26 Mayıs 2017 14:10

Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e ''özledik'' mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Son zamanlarda ekranların en çok tartışılan ismi olan Erkan Tan'ın Fethullah Gülen'e yönelik açıklamalarının bulunduğı eski görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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