Anasayfa Video Galeriler Gündem Esenyurt'ta yaşlı kadına tacize meydan dayağı Esenyurt'ta yaşlı kadına tacize meydan dayağı 02 Nisan 2024 Salı Saat: 08:45 İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660b9b87b4cccfa5770ec493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da restorana el bombalı saldırı Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı Seçimin kaybeden isminden erken seçim çağrısı İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi!