Esenyurt'ta yaşlı kadına tacize meydan dayağı

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

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