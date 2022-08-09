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Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video

Bir süredir sosyal medyadaki paylaşımlarına ara veren organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker'in son videosu eşinden geldi.

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