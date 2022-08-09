Anasayfa Video Galeriler Gündem Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 08:25 Bir süredir sosyal medyadaki paylaşımlarına ara veren organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker'in son videosu eşinden geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f1efc908afe8537b5561f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü