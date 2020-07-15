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  3. 15 Temmuz 2020 10:35

Eski AK Partili vekil: ''Gülen çanta dolusu para gönderdi''

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Fethullah Gülen'in vekil adayı olduğunda seçim çalışmaları için kendisine bir çanta dolusu para gönderdiğini ancak kendisinin almadığını açıkladı.

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