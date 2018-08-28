  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Ağustos 2018 13:45

Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler yine birbirine girdi

'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, Çeşme'de saç saça baş başa birbirine girdiler.

Bilgin Pro
Video Galeri
Yıldız Tilbe hediye edilen halının üzerine yattı
Yıldız Tilbe hediye edilen halının üzerine yattı
Video Galeri
Limonun ateşini hasat düşürecek
Limonun ateşini hasat düşürecek
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Deniz altında yemek keyfi
Deniz altında yemek keyfi
Video Galeri
Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı: 137 ölü !
Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı: 137 ölü !
Video Galeri
İstanbul’da 6 milyon TL’lik tarihi eser operasyonu
İstanbul’da 6 milyon TL’lik tarihi eser operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM