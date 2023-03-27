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  4. Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var!

Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var!

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Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu.

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