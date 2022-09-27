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Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada

İstanbul Ümraniye'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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