Anasayfa Video Galeriler Gündem Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada 27 Eylül 2022 Salı Saat: 13:40 İstanbul Ümraniye'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6332d3156a9a52631919b113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu'nun zor anları! ''Hocaefendi demedim'' dedi, izleyici videoyu açtı Erdoğan ''Abdülhamit gram yer kaybetmedi'' demişti! Hüseyin Çelik'in sözleri gündem oldu Melek Mosso sahnede saçlarını kesti Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı!