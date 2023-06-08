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  4. Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!''

Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!''

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Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'dan canlı yayına damga vuran Ekrem İmamoğlu iddiası... Portakal "yazıklar olsun" diyerek açıkladı.

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