Anasayfa Video Galeriler Gündem Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!'' Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!'' 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 08:55 Güncelleme: 08 Haziran 2023 Perşembe 08:55 Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'dan canlı yayına damga vuran Ekrem İmamoğlu iddiası... Portakal "yazıklar olsun" diyerek açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64816d4ae7ba1155f90aabc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın Bahçeli'den ''bu bana yeter'' paylaşımı Hedef gösterilen Melek Mosso konserini iptal etti İstanbul'da TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var! Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı...