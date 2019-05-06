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  3. 06 Mayıs 2019 21:20

Fesli Kadir'in cenazesini Türk Bayrağı'na sardılar

Atatürk düşmanlığı ile tanınan ve kamuoyunda ‘fesli Kadir' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı ile ilgili "Keşke Yunan galip gelseydi" demişti. Mısıroğlu'nun tabutuna Türk bayrağı sarıldı.

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