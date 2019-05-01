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  3. 01 Mayıs 2019 09:24

Game of Thrones izleyicilerinin tepkisi olay oldu (Dikkat! Spoiler içerir!)

Game of Thrones (Taht Oyunları) final sezonunun son bölümünde Arya Stark ile Gece Kralı'nın karşı karşıya kaldığı anları izleyen dizi hayranlarının tepkisi sosyal medyada olay oldu

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