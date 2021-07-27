Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 10:30 Gaziantep'te sokak ortasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ffb61451504e460c7b5e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü Kum fırtınası şehri böyle yuttu Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı AK Partili Aktay: ''Suriyeliler giderse ekonomi çöker!'' Ümit Özdağ’dan AK Partili Şen'e tokat gibi yanıt Canlı yayında Suriyeliler için dikkat çeken çağrı Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Sanat ve antika meraklıları Baaf Bodrum'da buluşuyor