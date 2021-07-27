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Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler

Gaziantep'te sokak ortasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

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