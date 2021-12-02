Anasayfa Video Galeriler Gündem Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ? Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ? 02 Aralık 2021 Perşembe Saat: 14:41 Rusya'da gece olunca birçok apartman dairesinin "pembe" renkli ışıklarla aydınlatılıyor olduğu ortaya çıktı. Pem Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a8b0f97543260bc0466883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kulüp dizisinin 2. sezonunda büyük sürpriz Erdoğan: 'Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı' Taksiciler yüzde 60 zam istedi Bakan Muş duyurdu! İhracatta yeni rekor Antalya'da kadın cinayeti Antalya'da kadın cinayeti Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu Sıcaklık eksi 15 derece... Kura Nehri buz tuttu