  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ?

Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ?

Rusya'da gece olunca birçok apartman dairesinin "pembe" renkli ışıklarla aydınlatılıyor olduğu ortaya çıktı. Pem

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kulüp dizisinin 2. sezonunda büyük sürpriz
Erdoğan: 'Türkiye bir defa daha başarılmayanı başardı'
Taksiciler yüzde 60 zam istedi
Bakan Muş duyurdu! İhracatta yeni rekor
Antalya'da kadın cinayeti
Antalya'da kadın cinayeti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu
Sıcaklık eksi 15 derece... Kura Nehri buz tuttu