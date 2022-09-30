Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin paylaştığı, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından olan 'Gecenin Ucunda' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6336b3acba83710eb71f6d23" allowfullscreen></iframe>