Genç kıza iğrenç taciz kamerada

Tekirdağ'da bir markette yaşanan iğrenç olayda, daha önce bir kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan, evli bir kişi 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken güvenlik kameralarına yakalandı.

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