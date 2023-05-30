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Genç kıza iğrenç taciz kamerada

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Tekirdağ'da bir markette yaşanan iğrenç olayda, daha önce bir kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan, evli bir kişi 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken güvenlik kameralarına yakalandı.

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