Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kıza iğrenç taciz kamerada Genç kıza iğrenç taciz kamerada 30 Mayıs 2023 Salı Saat: 08:00 Güncelleme: 30 Mayıs 2023 Salı 08:00 Tekirdağ'da bir markette yaşanan iğrenç olayda, daha önce bir kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan, evli bir kişi 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken güvenlik kameralarına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647582e575746f0fad654883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti Bakan Nebati vatandaşla tartıştı: ''AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim'' Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar Hepsi gıcır gıcır! Konyalı iş insanının klasik otomobil koleksiyonu hayran bıraktı Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Ortalık savaş alanına döndü Zafer gecesinde Emine Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler İzmir'de korkutan yangın! Tüneli duman kapladı İstanbul'da kafede silahlı saldırı! O anlar kamerada Şampiyon olduklarını sanıp sahaya inen taraftarı son dakika golü yıktı