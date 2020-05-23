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  3. 23 Mayıs 2020 17:30

Gizemli ABD'li Konya'da bomba paniği yarattı

Daha önce izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakarak gündeme gelen 60 yaşındaki ABD'li Chesterr Juall, bu sefer bomba paniği yarattı.

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