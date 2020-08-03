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  3. 03 Ağustos 2020 16:20

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar

Habertük TV'de stüdyo dışında yapılan canlı yayınlarda duyulan ''yellenme'' sesleri çok konuşulmuştu. Bu kez de canlı yayın sırasında köpek havlama sesi duyuldu.

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