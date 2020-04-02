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  3. 02 Nisan 2020 07:45

Habertürk canlı yayınında olay! Prof. Çilingiroğlu yayını terk etti

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine sinirlenip, canlı yayını terk etti.

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