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  4. Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi

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Hakkari'de, etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen 3 evin kapısı mühürlendi.

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