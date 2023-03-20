Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:20 Hakkari'de, etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen 3 evin kapısı mühürlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64177c973fe82023a926e2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı